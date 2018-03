"Inbrekers? Nee, krakers" 06 maart 2018

02u48 0

Twee Noord-Afrikaanse twintigers riskeren celstraffen van 15 maanden voor een inbraak in een woning in Kraainem. Het duo werd op heterdaad betrapt door de politie toen ze hun slag probeerden te slaan. Van de muur hadden ze twee etsen en een schilderij gehaald. "Die stonden klaar om mee naar buiten te nemen", aldus het parket. Bij het zien van de politie, die opgebeld was door een buur, probeerden ze -zonder succes- via het dak te vluchten. Volgens de verdediging gaat het echter niet om inbrekers. "Ze wilden er overnachten, omdat het huis toch niet bewoond werd. Als hier al sprake is van een misdrijf is dan gaat het over 'kraken'. Ze wilden die etsen en dat schilderij ook helemaal niet stelen." Uitspraak op 15 maart. (WHW)