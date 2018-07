Zwerkbal spelen zoals Harry Potter SPORT MET STOK TUSSEN DE BENEN, MAAR VLIEGEN DOEN ZE NIET JOYCE MESDAG

28 juli 2018

02u44 0 Kortrijk Wie zin heeft om, net als Harry Potter, een rondje 'zwerkbal' te spelen, kan daar sinds deze zomer voor terecht in Kortrijk, in de enige West-Vlaamse zwerkbalclub. "We horen weleens dat we er wat belachelijk uitzien met die stok tussen onze benen. Maar ik ben heel erg blij dat ik eindelijk een sport heb gevonden die mij ligt", zegt Niels Taelman uit Waregem.

Zwerkbal is een sport die gebaseerd is op de fictieve sport in de Harry Potter-boeken en die elementen uit andere sporten, zoals rugby, trefbal en handbal, combineert. De 'chasers' proberen doelpunten te maken door een bal door een van de 3 ringen van het andere team te gooien. 'Beaters' kunnen hen tijdelijk buitenspel zetten door hen te raken met een bal, en de keeper moet doelpunten uiteraard proberen tegen te houden.





De relatief nieuwe sport wint geleidelijk aan terrein, met een jaarlijks EK en WK. Een aantal enthousiaste 'zwerkballers' starten nu ook in Kortrijk een club op. "Ik speelde vroeger in Brugge, maar nu die club opgedoekt is, leek het me ideaal om in mijn thuisstad met een club te beginnen", zegt Ernst De Schrijver uit Kortrijk.





Vliegen?

Zwerkbal speelt zich, althans bij Harry Potter, grotendeels af in de lucht. De spelers vliegen door de lucht op een bezemstok. "Dat is vaak het eerste mopje dat gemaakt wordt", zegt Lore Badts uit Harelbeke. "Hoe vliegen jullie dan? We vliegen niet, uiteraard. Maar de bezemstok is niet helemaal weg, de spelers lopen met een stok tussen hun benen op het veld. Eigenlijk maakt die stok het spel net spannend en uitdagend, want ballen vangen en gooien is veel moeilijker als je tegelijk een stok moet vasthouden."





Je zou kunnen denken dat er voornamelijk nerds te vinden zijn voor een potje zwerkbal. "Ja en neen. Je hoeft helemaal geen fan te zijn van Harry Potter om mee te doen", zegt Lore. "Er zijn zelfs leden die nog geen enkele film of geen enkel boek van Harry Potter gezien of gelezen hebben. Maar als we met de federatie nieuwe leden willen aantrekken, dan gaan we wél eens naar een factsbeurs, omdat we merken dat de mensen die daar rondlopen, wel sneller te vinden zullen zijn voor onze sport."





"Belachelijk"

"Er komen wel eens negatieve reacties. Dat het er wat belachelijk uitziet, bijvoorbeeld", zegt Niels Taelman uit Waregem. "Ik begrijp die reacties ook wel. We lopen rond met een bezemstok -of neen, een pvc-buis- tussen onze benen... Maar ik ben vooral blij dat ik een sport heb gevonden die me wél ligt."





Maar wat is er dan zo leuk aan zwerkbal? "Vooral de mensen die zwerkbal beoefenen. Die zijn heel 'open'. Je wordt gewoon sneller aanvaard als in andere sporten. Het leuke aan de sport zelf is dat iedereen wel een bepaalde rol kan vinden waar hij goed in is."





Nieuwe sport

"Ik vind het vooral leuk dat het nog zo'n nieuwe sport is", zegt Ernst. "In voetbal en basketbal is alles ooit wel al eens uitgeprobeerd, in zwerkbal kan je echt nog nieuwe aspecten ontdekken." Er wordt elke donderdagavond getraind in het Magdalenapark.