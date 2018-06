Zwerfvuil teistert Astridpark, stad grijpt in 21 juni 2018

02u38 1 Kortrijk De stad en de afvalintercommunale Imog lieten van midden maart tot midden april het gebruik van de 900 zwerfvuilbakken in Kortrijk meten.

De resultaten vallen mee, maar in sommige vuilnisbakken wordt huisvuil gevonden, wat niet mag, en is er sprake van sluikstort in de omgeving. Een voorbeeld is het Astridpark. Wat beaamd wordt door 'Mooimaker' Magda Verschaeve (65), woonachtig in de aan het park palende Mosselbank. Mooimakers zijn vrijwilligers die van Imog een jaarvergoeding van 90 euro krijgen om zwerfvuil te ruimen. Kortrijk heeft zo'n 25 Mooimakers. "Ik kom iedere week naar het park", zegt Magda. "Ik vind er vaak zakken vol afval in de bosjes, soms zelfs met bokalen met bijvoorbeeld mayonaise of suikerboontjes in die nog niet eens over datum zijn. Ik kan er niet tegen als er vuiligheid ligt." Het gebruik van de 900 zwerfvuilbakken wordt ook van midden juni tot midden juli gemeten. Daarna volgen er gerichte acties. "Overvolle vuilnisbakken met huisvuil in en sluikstort rond krijgen stickers met 'dit is een vuilnisbak, geen huisvuilbak'", legt schepen van Afvalbeleid Bert Herrewyn (sp.a) uit. "Bij verder misbruik wordt de vuilnisbak weggenomen. Bij overvolle vuilnisbakken zonder huisvuil in of sluikstort rond verhogen we de capaciteit of drijven we de frequentie van het ledigen op. De lege vuilnisbakken krijgen een opvallende kleur of worden in een looplijn gezet om ze zichtbaarder te maken. We maken ze ook proper. We nemen ze weg, indien ze daarna nog niet gebruikt worden."





(LPS)