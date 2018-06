Zwerfkatten eten geven mag enkel met voederpas 13 juni 2018

De stad past het verbod om dieren op openbaar domein te voederen aan door in het politiereglement op te nemen dat het voortaan kan voor wie een voederpas heeft. Dat kan wel enkel op toegewezen plaatsen en alleen om zwerfkatten eten te geven, geen andere dieren zoals eenden of duiven. "Bovendien mogen enkel gesteriliseerde zwerfkatten, met een knip in het rechteroor, gevoederd worden", zegt schepen van Dierenwelzijn Bert Herrewyn (sp.a). "Wie een niet-gesteriliseerde kat ziet, moet dat melden aan dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem." De Leiestreek vangt per jaar ruim 100 zwerfkatten in de politiezone Vlas. Ze worden in het dierenasiel gesteriliseerd en ontvlooid. De behandelde katten krijgen daarna een knip in het oor en worden teruggezet op de vangplaats. Gesteriliseerde zwerfkatten kunnen zich niet meer voortplanten. Tamme katten worden herplaatst. Wie een voederpas krijgt - de stad mikt op zo'n vijftien vrijwilligers - geeft enkel droogvoer en altijd in een bakje. De vrijwilliger neemt zijn bakje dagelijks mee en ruimt niet opgegeten voedsel op, om te voorkomen dat het ongedierte zoals ratten aantrekt.





Iedereen wint

"De voederpas is een win-win. Vrijwilligers voederen zonder risico op een GAS-boete van 50 tot 350 euro zwerfkatten en als stad houden we zo de populatie zwerfkatten onder controle", vervolgt Herrewyn.





Een voederpas aanvragen kan op tel. 056/27.82.00 (beheer openbaar domein) of via www.kortrijk.be/producten/voederpas-voor-zwerfkatten. (LPS)