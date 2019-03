Zwembadbrand inspireert Revue: “We hebben geen brandversnellers gebruikt, enkel glijmiddel” Peter Lanssens

20 maart 2019

17u27 4 Kortrijk De zware brand in het nieuwe zwembad, waarbij de vijf glijbanen en de toren in vlammen opgingen, inspireert de Kortrijkse Revue. “We gebruikten geen brandversnellers, enkel glijmiddel”, gekscheren de schrijvers. De Revue zit in de lift, met vorig jaar 3.208 bezoekers. Er wordt nu nog meer volk verwacht. De Revue steunt een humanitaire missie in de Filipijnen in Zuidoost-Azië.

De 28ste Kortrijkse Revue zou wel eens serieus over de tongen kunnen gaan in de stad. Want het schrijverscollectief van de Revue liet zich deze keer inspireren door de zware brand, die eind februari op het Mandelaplein op Weide de vijf glijbanen en de toren van het nieuwe zwembad in de as legde. Dat ging zo. “Het nieuwe zwembad zou sowieso een rol krijgen in de nieuwe revue”, benadrukt auteur Tom Boury. “Ik kon het dan ook niet geloven, toen ik het nieuws over de brand vernam. Wat niet betekende dat ik het scenario volledig moest herschrijven, want er stond nog niet veel op papier (lacht). Alle gekheid op een stokje: er vielen gelukkig geen gewonden en al bij al liep de brand goed af. We denken niet dat iemand er zich over zal opwinden, dat de zwembadbrand aan bod komt. De Revue start met een VRT-cameraploeg op Weide. Die zijn daar niet voor de hoge toegangsprijzen of de dure parkeerplaatsen van het zwembad, maar om opnames te maken voor een aflevering van ‘De Stoel’, met een te winnen wedstrijd naar Tirol in Oostenrijk. Meer verklappen we niet. Kom voor het verhaal naar de Revue.”

Jeugd bereiken

De voorstellingen van de Kortrijkse Revue lokten vorig jaar 3.208 toeschouwers naar de stadsschouwburg op het Schouwburgplein. Dat is fraai. “De opkomst zit al enkele jaren in een stijgende lijn, vooral door de mond-aan-mondreclame”, zegt voorzitter Guy Leleu. “En onze aanpak om de jeugd te bereiken - jongeren tot 16 jaar betalen sinds vorig jaar slechts 5 euro inkom- werkt wel degelijk. Zo daagden er vorig jaar vijftien procent meer gezinnen met kinderen op. Nieuw deze keer op het vlak van communicatie is de opstart van een Facebookpagina, waar meteen veel belangstelling voor is. We vertrouwen erop dat er voor de nieuwe Kortrijkse Revue nog meer volk opdaagt”, aldus Guy Leleu. Voor het absolute record moeten we wel terug naar eind jaren 90 van vorige eeuw, toen er 4.382 toeschouwers waren en de imposante stadsschouwburg tijdens iedere voorstelling vol zat.

Universiteit Kulak

De Revue heeft oog voor het goede doel. De organisatoren steunen See and Smile met een cheque van 1.000 euro. Die vzw organiseert humanitaire missies. Een delegatie met 14 artsen en verpleegkundigen en 23 studenten van het derde jaar Geneeskunde van de universiteit Kulak trekken tijdens de paasvakantie naar de Filipijnen. “We bezoeken er gezondheidscentra in de hoofdstad Manilla en reizen ook naar bergdorpen in de buurt van Bayombong”, zegt specialist oogheelkunde en Kortrijkzaan Marnix Claeys. “Onze artsen doen er mond- en oogonderzoeken. We delen verder onder meer 3.500 tandenborstels in lokale schooltjes uit en nemen 1.000 flesjes oogdruppels mee”, aldus Marnix Claeys. De voorstellingen van de Kortrijkse Revue zijn op vrijdagen 17 en 24 mei, zaterdagen 18 en 25 mei en dinsdag 21 mei om 20 uur en op zondag 19 mei om 14.45 uur. De ticketverkoop start op maandag 1 april. Een ticket kost 14 euro en 5 euro voor jongeren tot 16 jaar. Info: http://www.kortrijkserevue.be.