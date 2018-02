Zwembad wordt heringericht als Speelpunt INDOORPRETPARK VERWACHT 40.000 BEZOEKERS PER JAAR PETER LANSSENS

03 februari 2018

03u16 0 Kortrijk Het zwembad in Zwevegem wordt heringericht als indoorpretpark. Speelpunt opent eind 2018 en mikt op 40.000 bezoekers per jaar. "Het wordt een extra troef voor de regio", zegt Gemeentebelangen-burgemeester Marc Doutreluingne. Speelpunt krijgt onder meer een schaatsbaan, glijbanen en klimwanden.

Het huidig zwembad Sportpunt 2 in de Bekaertstraat sluit eind juni, als vlakbij het nieuwe bad FIT. (lees: Fitpunt, red.) opent op de site van hoeve Clarysse. De private partner Lago (het vroegere S&R, nvdr.) bouwt het huidige bad vanaf begin juli om tot een indoorpretpark. Vol leuk speeltuig zoals spectaculaire glijbanen en klimwanden, een schaatsbaan op kunststof platen, kooien om in te klauteren, een 3D-kamer met laserparcours, botsautootjes, een ontsnappingskamer of escape room op maat van kinderen en wellicht ook zalen waar je kan spelen met Playmobil en Lego. "We bieden meer beleving en diversiteit aan als je het met een klassiek indoorspeelplein vergelijkt", zegt Tom Hillewaere (34), operationeel directeur van Lago. "De toegang wordt betaalbaar. De hoogste prijs per kind, zonder rekening te houden met kortingen of meerbeurtenkaarten, wordt 9,90 euro. Volwassenen mogen gratis binnen. Speelpunt opent in de kerstvakantie. We gaan voor 40.000 bezoekers per jaar, van Kortrijk tot Waregem. We voorzien ook een cafetaria, waar je onder meer pannenkoeken en frietjes zal kunnen bestellen. Speelpunt kan 300 tot 500 kinderen tegelijk aan. Parking is geen probleem. Er zijn hier genoeg parkeerplaatsen in de buurt."





1 miljoen euro

In een deel van het gebouw waar nu het zwembad nog is, komt ook een sportvloer, achter een geluidsdichte wand. Een multifunctionele vloer voor bijvoorbeeld volleybal en basketbal. Dat is zo overeengekomen met het gemeentebestuur van Zwevegem. De gemeente Zwevegem betaalt Lago zoals bekend elk jaar 1,1 miljoen euro om het nieuwe zwembad FIT. uit te baten. "De gemeente zal nu eenmalig voor 1 miljoen euro extra borg staan, zodat wij ook in de nieuwe sportvloer en het nieuwe indoorpretpark kunnen investeren", stelt Tom Hillewaere.





Centrummanager

Lago stelde ondertussen ook een centrummanager aan voor én het nieuwe zwembad met fitness en bar-restaurant én het nieuwe indoorpretpark. Dat is Elewin Werbrouck (32) uit Wielsbeke, die zeven jaar ervaring opdeed als manager van Het Waregem Sport Center. "Een grote uitdaging, maar het project van Lago is erg overtuigend, ik geloof erin", aldus Elewin. Lago staat ook in voor de bouw en het beheer van het nieuwe zwembad op het stadsdeel Weide in Kortrijk. Dat zwembad opent wellicht in de kerstvakantie. "Dat is toch de bedoeling, we zitten momenteel nog altijd netjes op schema", aldus Tom Hillewaere.