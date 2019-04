Zwembad Lagaeplein in Heule voortaan dicht op zondag: “Openhouden zou ons 12,5 euro per zwemmer kosten” Peter Lanssens

02 april 2019

09u50 0 Kortrijk Het wordt voor veel Heulenaren wennen, nu het zwembad Lagaeplein in het centrum van Heule vanaf 7 april voortaan gesloten is op zondag. Wie op zondag wil zwemmen of waterpret wil beleven, wordt doorverwezen naar het nieuwe zwembad Weide op het Mandelaplein in Kortrijk.

Dat vindt CD&V 4.0-gemeenteraadslid Roel Deseyn bijzonder spijtig, maar volgens schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) kan het niet anders. “We lieten de berekening maken door beheerder Lago. Het zou 12,5 euro per persoon kosten om het zwembad Lagaeplein op zondag open te houden”, stelde Vandendriessche maandagavond op de gemeenteraad. Lagaeplein blijft wel op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 17 tot 21 uur, op woensdag van 14 tot 21 uur en op zaterdag van 14 tot 17 uur open. Deseyn vermoedt dat het zwembad Lagaeplein op termijn wel zal sluiten, wat nu al te merken zou zijn aan het gebrekkige onderhoud. “Er waren al problemen met de temperatuur van het water, terwijl het peuterbad lekte”, aldus Deseyn.

Defecte boiler

Volgens schepen Vandendriessche is alles opgelost ondertussen: “De boiler viel op maandag 11 maart uit. Enkele uren daarna was de boiler hersteld, maar het duurde tot dinsdagochtend om het water weer helemaal op temperatuur te krijgen. Ook het probleem met het peuterbad is opgelost. Het zwembad wordt goed onderhouden door Lago, we volgen dat mee op. Zwembad Lagaeplein blijft open”, aldus Vandendriessche. In ieder geval tot en met 2021. Want in dat jaar volgt een evaluatie van het stadsbestuur, in samenspraak met beheerder Lago.