Zwembad Lagae zondag dicht 14 november 2018

Het ziet ernaar uit dat het zwembad op het Lagaeplein in Heule vanaf maart 2019 elke zondagvoormiddag sluit, want dan opent het nieuwe zwembad op Weide in Kortrijk. "Net op zondagvoormiddag gaan veel ouders naar het zwembad in Heule, om er hun kinderen watergewenning te laten volgen", zegt gemeenteraadslid Patrick Jolie (CD&V 4.0). "Wat telkens goed is voor gemiddeld 500 bezoekers, in zwembad Lagae en ook Mimosa, dat straks sluit. Het kan niet dat het zwembad Lagae op het meest populaire moment van de week dicht zal zijn", aldus Jolie. "Er komt ruimte voor watergewenning in het nieuw zwembad op Weide, ook op zondag. We werken aan een formule met goedkopere zwem- en parkeertarieven daar", zegt schepen van Sport An Vandersteene (N-VA). "Dat zwembad Lagae op zondagvoormiddag sluit, is nog niet zeker. Het hangt van de cijfers af. Sowieso blijven zwembaden Lagae en Abdijkaai (in de zomer, in openlucht, red.) tot en met 2021 open. Daarna volgt een evaluatie, in samenspraak met beheerder Lago", aldus Vandersteene.





(LPS)