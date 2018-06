Zware regenval teistert tunnelwerken GROND SPOELT WEG IN BOUWPUT, AANNEMER NEEMT MAATREGELEN PETER LANSSENS

07 juni 2018

02u42 0 Kortrijk De zware regenval van de voorbije dagen teistert de aanleg van een fiets- en bustunnel, ter hoogte van rotonde Panorama. Omdat er grond is weggespoeld in de bouwput, neemt de aannemer veiligheidsmaatregelen.

Er komt in de Zandstraat een fiets- en bustunnel, in het landhoofd van de spoorwegbrug. De werken, die kaderen in de vernieuwing van de stationsbuurt, verlopen moeizaam. Door overmacht, want er is door enkele pittige onweders sprake van gronduitspoelingen. "Er stroomde een grote hoeveelheid water langs het talud", zegt coördinator Isabel Cossement. "De grond is hierdoor zo verzadigd en geroerd dat de bouwput, met de beschoeiing tegen inkalving van de wanden, niet meer bruikbaar is. De aannemer is genoodzaakt om de bouwput eerst te verstevigen met damplanken. Deze werken zijn met spoed gestart en gingen al gepaard met geluids- en trillingsoverlast voor buurtbewoners. Vooraf communiceren was niet mogelijk. Er volgen in juni nog dagen met geluids- en trillingsoverlast. Wanneer die verdere werken precies plaatsvinden, is nu nog niet duidelijk."





Het is de bedoeling om in de tweede helft van augustus een betonnen vloerplaat op het NMBS-terrein op de hoek van de Tacklaan en Zandstraat te gieten.





Wegtunnel

De aannemer zal een prefab fiets- en bustunnel op de vloerplaat bouwen. Waarna de fiets- en bustunnel in oktober onder de sporen wordt geperst. De fiets- en bustunnel is eind 2018 af, maar wordt niet meteen in gebruik genomen. Hij zal eerst voor werftransporten dienen, want aanpalend wordt vanaf midden 2019 ook een wegtunnel van 250 meter lang gebouwd tussen de rotonde Panorama en de Nolfstraat aan een al bestaande fiets- en voetgangersdoorsteek naar het stadsdeel Weide. De kluifrotonde Appel verdwijnt. De werken voor de nieuwe wegtunnel, die ook een in- en uitrit krijgt naar een nieuwe vanaf midden 2019 aan te leggen parkeergarage met 1.200 plaatsen onder het Conservatoriumplein, zijn midden 2022 af.





Boulevard

Boven de tunnels komt een nieuwe boulevard met groen, tussen het station en het stadsdeel Weide. De huidige bovengrondse parking op het Conservatoriumplein verdwijnt in de loop van 2022. Het wordt een groen plein. Het aanpalende Casinoplein wordt, timing nog onbekend, eveneens parkeervrij en krijgt een herbestemming als een soort van theaterplein, met veel terrassen. De werken voor een nieuw station, onder welke vorm is nog onduidelijk, starten in 2023 en zijn tegen 2030 af. Die werken brengen minder hinder met zich mee omdat er spoor per spoor zal worden gewerkt, gelijkaardig zoals met het nieuwe station Gent-Sint-Pieters. Het Stationsplein wordt in diezelfde periode heraanlegd. Het wordt eveneens een oase van groen.