Zware hinder op Marksesteenweg 19 januari 2018

Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) roept op om in de mate van het mogelijke de Marksesteenweg, Weggevoerdenlaan, Minister Vanden Peereboomlaan en Burgemeester Felix de Bethunelaan te vermijden. Er is daar sinds gisteren zware verkeershinder, door werken in de Pottelberg en Felix de Bethunelaan, waar de Watergroep nu ook ter hoogte van de rotonde met de Weggevoerdenlaan in de weer is. "De hinder zal zeker tot eind maart aanhouden", zegt Weydts. "Ik roep op om de stad te verlaten via de Aalbeeksesteenweg, Condédreef, verkeerswisselaar Ei en bijvoorbeeld de E17 en binnen te rijden via bijvoorbeeld de Meensesteenweg of de Doorniksewijk." (LPS)