Zwaar ongeval in Kortrijk: brandweervoertuig aangereden door slippende oldtimer

VHS

01 december 2018

22u48 0 Kortrijk Een interventievoertuig van de hulpverleningszone Fluvia (Kortrijk en omgeving) raakte zaterdagavond betrokken bij een zwaar ongeval. Dat gebeurde rond kwart voor acht langs de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk.

Toen officier Olivier Dorme uit Zwevegem huiswaarts reed, zag hij plots uit de andere richting een Mercedes 190 komen die begon te slippen. Omdat het stuurloze voertuig zijn richting uit kwam, week Dorme uit naar rechts om een botsing te vermijden. Het dienstvoertuig botste daardoor licht tegen een verlichtingspaal maar werd op hetzelfde moment zwaar geraakt door de geslipte oldtimer-Mercedes.

Door de klap was de bestuurder bewusteloos. Olivier Dorme, die zo goed als ongedeerd bleef, stapte uit om hulp te bieden, in afwachting van de komst van de hulpdiensten. Beide bestuurders werden naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. Door het ongeval was de Oudenaardsesteenweg een tijdlang afgesloten tussen de rotonde van Cowboy Henk en die aan Evolis.