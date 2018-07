Zorggroep Heilig Hart steunt projecten met 10.000 euro 26 juli 2018

Zorggroep Heilig Hart in Kortrijk hield een actie Hartelijk Delen. Medewerkers zamelden via allerlei activiteiten liefst 10.000 euro in. Het geld gaat naar tien (medische) projecten. Zoals ziekenhuismatrassen voor Congo, kansarme jongeren een studiebeurs geven in Zuid-Afrika, schoolbanken kopen voor een door een tyfoon getroffen gebied in Ozamiz op de Filipijnen en acht adoptiekinderen in Calcutta in Indië financieren via Calcutta Sponsor Aid.











(LPS)