Zorgcampus houdt opendeur 29 juni 2018

De nieuwe OCMW-zorgcampus in Bellegem bezoeken, kan op zondag 1 juli. De werf met ingang in de Bellegemkerkdreef is dan open van 10 tot 17 uur. Je ziet er een foto-expositie over de werken en een modelkamer met meubels, terwijl je verder uitleg krijgt over de invulling van de campus. De zorgcampus biedt plaats aan 96 bedden in woonzorgcentrum De Zon en 24 sociale flats, geschikt voor levenslang wonen en mensen met een beperking. De campus omvat verder een cafetaria, wijkcentrum, Zomerplein en ondergrondse parking. De opening van de campus is in de lente van 2019 gepland. Kostprijs: 14,5 miljoen euro. (LPS)