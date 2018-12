Zonnetoren, Hennep soap… wat kiest u? CD&V 4.0 zoekt Kortrijks Woord van het jaar Peter Lanssens

18 december 2018

18u46 0

Oppositiepartij CD&V 4.0 zoekt met de inwoners het ‘Kortrijks woord van 2018’. CD&V 4.0 selecteerde uit 50 suggesties een ‘shortlist’, gelinkt aan thema’s die dit jaar mee de actualiteit in Kortrijk bepaalden. Het ene woord is al meer geslaagd dan het andere. De keuze voor de woorden is verder vaak gelinkt aan kritiek naar het stadsbestuur toe. Een overzicht: ‘Provence van Kortrijk’ of de alternatieve naam voor Kortrijks kleinste deelgemeente Kooigem, ‘Stoepbordbelasting’ of de heffing voor het plaatsen van een reclamebord op de stoep, ‘Pottelbergplanning’ of een rekbare planning voor wegenwerken over meerdere jaren, ‘Mobiliteits-stilstand’ over voortdurende en niet op elkaar afgestemde werken, ‘Feestcoalitie’ of de geuzennaam van het stadsbestuur, ‘Parko stress’ of de stress om te ontsnappen aan een boete als je parkeertijd op zijn einde loopt, ‘Hennep soap’ of de discussie of er nu al dan niet een wietwinkel in Kortrijk is, ‘Play-and-pay’ over het geslaagde maar dure stadsfestival Play, ‘Zonnetoren’ over de weerspiegeling van de laaghangende winterzon in de woontoren K-Tower en ‘Kleitransputteren’ over de zoektocht naar de beste manier om kleitransporten tussen bouwbedrijf Wienerberger en een nieuwe groeve in Rollegem te regelen. Stemmen kan op de Facebookpagina ‘verkiezing Kortrijks woord van het jaar’. De poll loopt tot tweede kerstdag om 18 uur. Het winnende woord wordt op vrijdag 28 december bekendgemaakt.