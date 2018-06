Zomerspeelplein zet in op kleuters 28 juni 2018

De Grote Markt in Kortrijk heeft voor het zesde jaar op rij een zomerspeelplein. Kinderen tot 7 jaar ravotten er in een westerndorp, op basis van een ontwerp van kunstenares Connie Vandamme. De vzw Jongerenatelier werkte uit. Het speelplein kostte 13.000 euro. "De oudere kinderen kunnen zich naast het speelplein in het kader van stadsfestival Play op een bed met een groot springkussen uitleven, van Jennifer Rubell uit de Verenigde Staten", vertelt schepen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a).





Het zomerspeelplein én het bed blijven tot en met 11 november op de Grote Markt. Er werd gisteren trouwens nog een ander speelplein geopend: op het Patriottenplein in Ter Doenaert in Marke.





(LPS)