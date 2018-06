Zomerconcert op 't Pleintje 29 juni 2018

Een vernieuwd verenigingenoverleg in Kooigem werpt zijn vruchten af. Want 't Pleintje in het dorp vormt vanavond het decor voor een zomerconcert van de vzw Feest in Kortrijk (FIK). De muzikanten van de Kortrijkse groep The Chevys openen om 17 uur, gevolgd door optredens van metalband Dyscordia en The Confetti's. Die Belgische new-beat-muziekgroep uit eind jaren '80 van vorige eeuw heeft zijn show grondig opgefrist. Het zomerconcert wordt met Youth@Truth soundsystem - de groep met muzikanten uit Rollegem brengt folk, jazz, metal, new beat en reggae - afgesloten. Het zomerconcert heeft naast een podium ook een bar, springkastelen, foodtrucks en een eendjes- en schietkraam. (LPS)