Zomercarnaval terug van weggeweest JONGE ORGANISATOREN BLAZEN TOPEVENEMENT NIEUW LEVEN IN PETER LANSSENS

18 juli 2018

02u39 0 Kortrijk Het zomercarnaval is terug van weggeweest, drie jaar nadat de tiende editie 50.000 bezoekers lokte. Negen jonge organisatoren blazen het topevenement nieuw leven in, met een exotisch festival op zaterdag.

Wie Rio aan de Leie meemaakte, herinnert zich nog de kleurrijke straatparade met (inter)nationale muzikanten en exotische danseressen. De tiende editie draaide op een werkingsbudget van 110.000 euro, maar het vuur brandde niet meer bij de toenmalige ploeg met voorzitter Frank Holvoet (61).





Zijn zoon Ben (27) en Henri De Roo, Anne Marie Sanchez, Glenn Carette, Tom Vanheuverbeke, Jurgen Masquelin, Dieter De Clercq, Sheila Naghdipour en Nicolaï Possemiers alias dj Rakka laten het zomercarnaval nu uit zijn as herrijzen.





"Omdat het een meerwaarde is voor onze stad, de mensen willen die ambiance in de zomervakantie weer voelen", zeggen ze. "En het is het enige zomercarnaval in België. Wie een zomercarnaval wil ervaren, moet anders al naar Rotterdam, Londen of Keulen trekken."





Parade vanaf 2019

Ook dit jaar is er nog geen parade, want de nieuwe organisatoren starten met een bescheiden budget van 20.000 euro, maar er is op zaterdag 21 juli wél een exotisch festival op het met palmbomen aangeklede Schouwburgplein.





Met van 11 tot 2.30 uur zuiderse muziek en niet te missen optredens zoals van Pow Pow Movement, in de hele wereld geliefd voor de invloedrijke reggae en dancehall sounds, de Braziliaanse dj Drigao en dj Rakka. Een andere topper is dj Bouba, die met zijn onweerstaanbare salsa tot dansen aanzet. "We hopen de bezoekers aan het dansen te krijgen", zeggen de organisatoren. Exotische danseressen en muzikanten ontbreken niet dankzij de komst van topgroepen Furtacor Brasil en Ultimate United Brotherhood, die vanaf 17 uur onder meer ook de uitgaansbuurt in de Reynaertstraat en de Grote Markt aandoen. "Op hoeveel bezoekers we mikken? Moeilijk in te schatten, maar we hopen op enkele duizenden", vervolgen de organisatoren. "We maken een doorstart, als een soort opwarming in de aanloop naar volgend jaar. Zo is het zeker de bedoeling dat de straatparade in 2019 terugkomt. We willen nu eerst aan het stadsbestuur van Kortrijk tonen dat we het aankunnen, zodat de toelage van de stad weer kan verhoogd worden. We vonden al zes sponsors, onder wie onze hoofdsponsor Fintro", aldus de organisatoren.





Afterparty's

Ontbreken niet op het Zomercarnaval Kortrijk 2018 op het Schouwburgplein: twee bars met onder meer biertjes en cocktails, ijsjes van Frederic's en foodtrucks met taco's en hamburgers van Paul's Boutique. Er zijn na afloop op het Schouwburgplein nog afterparty's, onder meer in de Cubaanse bar La Bodeguita del Medio. Meer info staat op de Facebookpagina.