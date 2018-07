Zomerbar Nuba-R tot middernacht open 19 juli 2018

Het is mede door het schitterende zomerweer vaak druk in zomerbar Nuba-R in de Trakelweg vlak bij de Ronde van Vlaanderenbrug. "Er is goed nieuws: we hebben de toestemming om vanaf vrijdag Nuba-R tot middernacht open te houden en dat tot 15 augustus", zeggen zaakvoerders Dieter De Clercq en Gilles Verhaeghe. Nuba-R valt in de smaak door bijvoorbeeld de zitplaatsen bij een waterpartij met fonteintje in het midden, de sprookjesachtige sfeerverlichting, verrassende drankjes en een uitgebreide tapaskaart. Zomerbar Nuba-R is nog tot 2 september open. (LPS)