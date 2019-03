Zomerbar Nuba-R komt terug! Opening al op 15 mei Peter Lanssens

29 maart 2019

Nuba-R, de populairste zomerbar van onze regio, opent binnenkort weer de deuren in Kortrijk. Op dezelfde locatie als vorig jaar, in een prachtig bosje bij een oude Leie-arm, aan de Trakelweg vlakbij de Ronde Van Vlaanderenbrug. Nuba-R, in 2018 open van begin juni tot begin september, is deze keer langer open dan ooit tevoren. Wie in 2019 naar Nuba-R wil, kan dat van 15 mei tot 15 september. Wat perfect mag volgens de regels van een nieuw charter voor tijdelijke horecazaken. Uitbater Gilles Verhaeghe hoopt op een fantastische zomer, zoals vorig jaar het geval was. Er waren toen op piekdagen tot 1.200 bezoekers. Meer details over Nuba-R – de zomerbar wordt nog mooier, groter en indrukwekkender – volgen binnenkort. De inrichtingswerken zijn gestart.