Zomerbar Nuba-R groter en beter dan ooit: “En festival Sand Tropez komt naar hier met Sinksen” Zitcapaciteit breidt uit naar 1.000 mensen, extra bar, stage voor optredens Peter Lanssens

01 april 2019

10u29 0 Kortrijk Nuba-R, de populairste zomerbar van onze regio, wordt groter en beter dan ooit. Er wordt in nieuw materiaal geïnvesteerd zoals 250 poefjes, er komt een extra bar, een stage voor optredens én de zitcapaciteit breidt van 750 naar 1.000 mensen uit. Bovendien komt het festival Sand Tropez met de Sinksenfeesten, eerder op het Casino- en Conservatoriumplein, voor het eerst naar Nuba-R.

Nuba-R, aan de Leie vlakbij de Ronde van Vlaanderenbrug in de Trakelweg, heeft de voorbije winter goed doorstaan. “Enkel de houten vloer is in een minder goeie staat”, zegt zaakvoerder Gilles Verhaeghe (28). “Ik los dat op door deze keer steenschotten te leggen. Die nieuwe houten tegels met metalen frame zijn bestand tegen warmte en vocht. Steviger ook, zodat ze niet wiebelen zoals met de vorige houten vloer wel het geval was.”

Meer fonteintjes

De toon is gezet, Nuba-R moet nóg beter worden. Zo krijgen het terras- en bosdeel elk een eigen bar. “Zodat de bediening sneller kan, vorig jaar moesten de mensen in het bosdeel nogal ver wandelen”, zegt Gilles Verhaeghe. Nog voorzien naast de al opgesomde nieuwigheden: iets meer terras, meer en indrukwekkender fonteintjes in de waterpartij bij Nuba-R, een stalling onder de Ronde van Vlaanderenbrug om geen wirwar van geparkeerde fietsen meer te hebben én extra maatregelen op het vlak van veiligheid. Door extra brandblussers en een extra nooduitgang te voorzien. “Het is een zware investering. Nuba-R blijven vernieuwen en deels heruitvinden is nodig, om de mensen weer te verrassen. Het is mijn kindje”, zegt Gilles. Andere zaken blijven, zoals de gezellige zithoekjes, de sfeervolle verlichting, de kinderspeeltuin, de hippe drankjes, de lekkere hapjes en de lounge muziek.

Charter? Geen probleem

Nuba-R is langer open. Vorig jaar was dat van begin juni tot begin september, nu is dat van 15 mei tot 15 september. Waardoor kwatongen beweren dat Nuba-R zich niet aan een nieuw charter voor tijdelijke horecazaken zal houden. Onzin, benadrukt Gilles Verhaeghe: “Een tijdelijke horecazaak mag wettelijk gezien maximum 120 dagen open zijn. Het charter in Kortrijk gaat van maximum 100 dagen uit. Ik vind dat prima en zal mij aan die 100 dagen limiet houden. Door te sluiten tijdens slecht weer en tussendoor enkele opknapwerken te doen, indien nodig. Ik ga mij ook aan de sluitingsuren voor muziek houden. Hier in niet-bewoond gebied is dat tijdens de week tot 23 uur en op vrijdag, zaterdag, feestdagen en de periode van Kortrijk Congé tot 1 uur. Het is door de opmaak van het charter nu allemaal nog wat meer gereglementeerd, maar dat is een goeie zaak.”

Topdj’s op Sand Tropez

Opmerkelijk: het gratis toegankelijke festival Sand Tropez verhuist tijdens de Sinksenfeesten naar Nuba-R. “Het concept van Sand Tropez blijft hetzelfde met op vrijdag 7 juni en zaterdag 8 juni commerciële muziek, retro op zondag 9 juni en house op maandag 10 juni”, zegt Gilles. “Het thema van Sinksen is Zinderend Zomers, Sand Tropez in Nuba-R organiseren past dus perfect in dat plaatje. Er komen opnieuw uitstekende dj’s zoals Gregor Salto uit Nederland, Licious uit Antwerpen, Dimitri Wouters van Trollenknots, Dave Lambert, X-TOF, David Latour en Nico Morano. Meer info over Sand Tropez volgt binnenkort op Facebook.”

Dansclub in Gentsestraat

Gilles Verhaeghe, hij werkt met een groep van 120 jobstudenten en flexi-jobbers en is nog op zoek naar personeel, is voor het eerst alleen zaakvoerder van Nuba-R. Hij en Dieter De Clercq, onder meer van Café 56, gaan nu elk hun eigen weg. “Een professionele scheiding, onder meer omdat ik andere toekomstplannen heb”, zegt Gilles Verhaeghe. “Zo heb ik in de Gentsestraat 11, schuin tegenover slagerij Mylle, een prachtig beschermd gebouw gekocht. Waar ik plannen heb voor een dansclub, dertien kantoorruimtes, een flat en een penthouse, waar ik zelf wil wonen. Maar die plannen zijn pas voor 2020. Hierover volgt later meer informatie”, besluit Gilles Verhaeghe.