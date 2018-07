Zomerbar in Pontforthoeve 13 juli 2018

De vzw Stadsboerderij Kortrijk pakt in de vakantie elke zondag uit met een zomerbar in de Pontforthoeve. De hoeve op Sint-Anna 10 in het stadsgroen Marionetten, ligt ver van alle drukte en is bijvoorbeeld ideaal voor een halte tijdens een wandel- of fietstocht, zeker met kinderen. Voor hen is er veel te beleven, zoals enkele speeltuigen op het erf van het Jongerenatelier. Stadsboerderij Kortrijk stimuleert korteketenlandbouw en bioproductie.





"We trekken met onze zomerbar bewust naar een boerderij, want de link met landbouw is zo snel gelegd", zegt voorzitter Bart Boone.





(LPS)