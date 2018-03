Zoekmachine kortrijk.be online 15 maart 2018

De sites van stad, OCMW en Zorg staan vanaf nu samen op www.kortrijk.be. De site kreeg een upgrade naar een Kortrijkse zoekmachine, samen met een beperkt menu met meest gezochte items. "Het werkt even makkelijk als Google. Je tikt in wat je wil vinden en de site wijst je op weg", zeggen burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en schepen van ICT Philippe De Coene (sp.a). De site werkt sneller, heeft een nieuwe lay-out en is voor smartphones en tablets geschikt. Kortrijk lanceert zo als eerste binnen de intercommunale Leiedal een nieuwe stedelijke website. (LPS)