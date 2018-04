Zo zag u uw handelaar nog nooit ONDERNEMERS GEVEN ZICH BLOOT IN FOTOTENTOONSTELLING PETER LANSSENS

28 april 2018

02u26 0 Kortrijk Wie zin heeft om zijn of haar handelaar eens in een ander daglicht te zien, kan daarvoor terecht in café Chablon, waar een gewaagde fototentoonstelling valt te bezichtigen. Onder meer café-uitbater Kurt en schoenmaker Monique laten zich van hun meest intieme kant zien.

Schoenmaker Monique Oosterhof (33) heeft aan de Grote Markt haar succesvolle zaak 'Blinki', maar heeft duidelijk nog heel wat andere talenten in petto. Monique is immers een van de sterren van de fototentoonstelling 'Séduction' van fotografen Maarten Caesens (42) en Lieven Vaernewyck (51), die momenteel in café Chablon in de Kapittelstraat te bezichtigen valt. De tentoonstelling toont het spel van verleiding, ondergedompeld in een bevreemdende sfeer.





Monique is er onder meer in lingerie te zien, op de rand van het bed van café-uitbater Kurt Vanderbeke (53). Vanderbeke zelf is ook op de foto te zien, in bed, met sigaret in de mond en een zonnebril aan. "De foto toont de verveling na 'de daad'", glimlacht Monique. "Kurt ziet er zelfvoldaan uit, terwijl ik de gedachte 'was het dat maar' uitstraal. Het is de eerste keer dat ik gevraagd werd voor een fotosessie, maar het is zeker voor herhaling vatbaar. Als het maar kunstig is. Enkel dan boeit het mij", aldus Monique Oosterhof. Ze is op een andere foto te zien met Alexander Balcaen (40), zaakvoerder van Antiek Notre Dame in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Ze staan op die foto samen aan de toog in de rokerige kroeg, beiden met de blik naar beneden gericht. "Het is vooral Monique die opvalt", vindt Alexander Balcaen (40). "Ze heeft iets mysterieus, met haar speciale ogen. Ik vind de foto's erg sfeervol." Ook Kurt Vanderbeke vindt het initiatief geslaagd. "Mijn slaapkamer is retro, met een look van de jaren '60 en '70 en een bed met een oranje sprei. Dan zien de mensen dat ook eens. Of er hier vroeger wel eens verliefde cafébezoekers overnachtten? Misschien wel", lacht hij.





De fotografen lieten zich inspireren door wijlen Amerikaans kunstschilder Edward Hopper en Amerikaans cinematograaf Gregory Crewdson. "We werkten tegen de achtergrond van gewezen nachtkroeg Le Chat Noir, nu dagcafé Chablon", vertelt Kortrijkzaan Maarten Caesens. "Er zijn zowel modellen als reguliere cafébezoekers op de foto's te zien." De expo, gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van café Chablon, blijft er tot en met donderdag 3 mei. De collectie verhuist daarna naar herenhuis Patria op de Grote Markt, waar de fotografen samen met het kunstenaarscollectief The Arkloge Gallery exposeren, van woensdag 9 mei tot en met zondag 27 mei.