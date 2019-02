Zó mooi is familieliefde: opa en kleindochter

zetten samen tattoo

14 februari 2019

16u57 2 Kortrijk Een opa en zijn kleindochter die samen een tattoo laten zetten, zo mooi kan échte familieliefde zijn. Patrick Viaene (66) en Kimberly Dinnecourt (20) uit Ingelmunster lieten donderdagnamiddag elk een klavertje vier zetten, bij Tattoo Mike op de Vlasmarkt in Kortrijk. “Het is een blijvend aandenken aan mijn opa, ook na zijn overlijden”, zegt Kimberly.

Patrick en Kimberly zijn twee handen op een buik. “Mijn opa is lief en sociaal”, vertelt Kimberly, die in slagerij Brouckaert in Oostrozebeke werkt en ook vaak in Kortrijk vertoeft, waar haar vriend Vinny Vanhoutte (19) woont. “En wat een coole opa ook, fantastisch dat ik hem kon overtuigen. Het is mijn vierde tattoo, maar voor opa is het zijn eerste. Waarom een klavertje vier? Omdat ik als kind altijd klavertjes vier ging zoeken op een speelplein vlakbij de woning van mijn grootouders. En omdat het geluksbrengers zijn. Maar vooral: zo heb ik een blijvend aandenken aan mijn opa, ook na zijn overlijden. Het is mijn tweede thuis, bij opa en oma. Als ik pauze heb op mijn werk, ga ik meestal bij hen eten ’s middags. Jammer trouwens dat ik ook mijn oma niet kon overtuigen, anders hadden we er zeker met drie eentje gezet. Want ze zijn er altijd voor mij, ook nu nog, we wonen ook vlakbij elkaar in Ingelmunster.”

Dankbaar voor kleine dingen

Patrick draagt Kimberly, zijn eerste kleinkind, op handen. “Omdat ze dankbaar is, ook voor de kleine dingen. Zo dankt ze ons vaak voor het lekkere eten. Ze toont ook respect, door bijvoorbeeld regelmatig te bellen om te vragen hoe het met ons gaat. Kimberly is verder joviaal en altijd beleefd.” Kimberly pikt in: “Ik verras mijn opa heel graag. Zo weet ik dat hij verzot is op mergpijpjes. Dan ga ik die in de winkel halen, speciaal voor hem”, aldus Kimberly. “Ik hoop uit de grond van mijn hart dat Kimberly voor de rest van haar dagen blijft zoals ze nu in het leven staat, echt waar”, zegt Patrick.

Vier kleinkinderen

Patrick dacht er zes maanden over na of hij de tattoo zou laten zetten of niet. “Het is de symboliek die het hem uiteindelijk doet. Ik vind het heel mooi dat Kimberly nu een blijvend aandenken heeft aan mij. Ik heb trouwens een prima band met al mijn kleinkinderen. De blaadjes van het klavertje vier verwijzen naar mijn vier kleinkinderen, met naast Kimberly ook Thibo, 16 jaar, en Maithé en Milan, allebei 14 jaar. Het klavertje vier, bij mij op de binnenkant van mijn linkerpols en bij Kimberly op de binnenkant van haar linkervoet, is ook geen grote tattoo. Het is niet dat heel mijn rug nu volstaat. Want dat is niet mooi. Kijk naar voetballers, die soms eerder op lopende stripverhalen lijken”, lacht Patrick. “Familie is heel erg belangrijk voor mij. We zijn er altijd voor elkaar. En let op: als er iets op onze lever ligt, zeggen we het ook altijd meteen aan elkaar hoor”, aldus Patrick. De tattoos werden gezet door Benny Zwertvagher alias Ben’Ink.