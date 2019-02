Zo goed als alle roetresten na zwembadbrand zijn opgeruimd Alexander Haezebrouck

28 februari 2019

11u58 0 Kortrijk Het team Nette Stad van de stad Kortrijk heeft ondertussen zo goed als alle roetresten die in de straten van Heule en Bissegem belandden na de zware brand in het nieuw zwembad in Kortrijk, opgeruimd. “De diensten hebben woensdag tot 20 uur gewerkt en zijn donderdagmorgen opnieuw aan de slag gegaan om 5 uur”, klinkt het bij de stad Kortrijk.

In totaal kwamen 64 meldingen binnen van bewoners waarvan hun straat, dak, auto,… vol lag met zwarte roetresten van de hevige brand in het nieuwe zwembad in Kortrijk. Team Nette Stad van de stad Kortrijk ging ter plaatse en werkte woensdag tot 20 uur om de roetresten op te ruimen. “Ook donderdagmorgen werkten ze verder vanaf vijf uur”, zegt Seel Seynhaeve van de dienst communicatie van de stad Kortrijk. “Ondertussen kunnen we zeggen dat de meeste meldingen nu opgevolgd zijn en dat alles opgeruimd is. Als je toch nog roetdeeltjes opmerkt in de straten of op het openbaar domein, kunnen de mensen terecht op het gratis nummer 1777. Indien er nog roetdeeltjes in je tuin of op privé domein liggen, dan was je die best af. De roetdeeltjes zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid van mens en dier. De kinderen mogen gerust buiten spelen.”