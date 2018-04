Zo diep zit de liefde! 30 april 2018

Vincent Van Quickenborne trekt met zijn burgerlijst Team Burgemeester verruimers aan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor wie de liefde voor hun stad diep zit. Heel diep, zoals bij tattoo-artieste Cindy Frey (42). Zij liet zondagnamiddag Kortrijk op haar lichaam zetten door specialist in kalligrafie Aldo de La Rosa uit Mexico.





"Geen stunt, ik had deze tattoo al lang in gedachten", vertelt Cindy. Ze is van Overpelt, maar woont al 21 jaar in Kortrijk. Waar ze haar tattooshop heeft en haar man leerde kennen. "De tattoos op mijn lijf vertellen mijn levensverhaal. Kortrijk maakt daar een belangrijk deel van uit. Een fijne stad, waar mensen elkaar nog echt kennen. Een stad die blijft vernieuwen ook. Ik voel mij thuis in Kortrijk en ga hier nooit meer weg. Dus dat zit wel goed met die tattoo." (LPS)