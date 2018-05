Zitmaaier uitgebrand 29 mei 2018

In de tuin van een villa langs de Zandbergstraat in Kortrijk is gisterenavond rond half zeven een zitmaaier uitgebrand. De maaier viel stil onder een boom en vatte vuur. De toegesnelde brandweer slaagde erin de brand zonder verdere schade te blussen. (LSI)