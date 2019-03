Zin in terrasje? Vanaf eind maart op verlaagde Leieboorden Peter Lanssens

22 maart 2019

16u20 0 Kortrijk De verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens is als nieuw stadsplein verkozen tot de mooiste publieke ruimte van Vlaanderen, maar er was afgelopen winter amper volk. Omdat er te weinig te beleven was. Er is nu een handelscomité opgericht, waarin de horeca verenigd wordt. Eerste gezamenlijke actie is samen terrassen zetten, om de mensen zin te doen krijgen in de lente en zomer.

“Alle horecazaken zetten vanaf zaterdag 30 maart samen hun terrassen buiten, als wenk om naar de verlaagde Leieboorden te komen”, zegt gemeenteraadslid Niels Lybeer (Team Burgemeester), barman in bruine kroeg ’t Fonteintje. “En als het weer nog niet goed genoeg is, verplaatsen we dat moment naar zaterdag 6 april”, aldus Lybeer. Niet alle horecazaken houden zich aan die afspraak. Sommigen hebben hun terras nu al buiten gezet. De horecabazen bekijken ondertussen samen met het stadsbestuur hoe ze het volgende winter beter kunnen aanpakken, zodat er wel beleving is op de Leieboorden. Zo kan het eindejaarsevenement Winter in Kortrijk eventueel een uitbreiding krijgen naar de verlaagde Leieboorden. Maar voor het zo ver is, geniet van de terrassen!