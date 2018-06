Zin in sport? Mobiel fitnesscenter komt naar je toe 05 juni 2018

02u47 0 Kortrijk De vzw Sportplus en de stad brengen met de Fitmobiel sport naar de Kortrijkzanen.

De mobiele fitnesskar omvat een arsenaal aan fitnesstoestellen in een trailer. "Het mobiele fitnesscenter laat tot veertig mensen tegelijk sporten", zegt schepen van Sport An Vandersteene (N-VA). Het idee komt van chiropractor Ruben Cordonni. De sportdienst sloot een overeenkomst met Cordonni om de trailer tot midden november te huren en in te zetten. Niet enkel in de binnenstad, maar tot in de uithoeken van alle deelgemeenten. Er worden verder secundaire scholen bezocht. Het programma richt zich vooral tot wie nog niet sport. Daarbij kunnen gelegenheidssporters altijd rekenen op begeleiding van gediplomeerde leerkrachten, die hun ervaring meebrengen uit de fitnesszaal. Ze geven naast een snelcursus ook info mee waar en wanneer sporters fitnessprogramma's kunnen volgen. De Fitmobiel - deze week in de Rhizo-sportschool en hotelschool - trekt de komende weken en maanden onder meer naar BudaBeach in Kortrijk, Aalbeke, sportcentrum Lange Munte, het Astridpark, Kooigem, Weide, het OC in Marke en Bellegem. "We willen veel mensen bereiken. Er zijn geen financiële drempels en het is toegankelijk", vervolgt schepen Vandersteene.





"Goed dat ook het onderwijs op deze kar springt. Want bewegen is voor de schoolgaande jeugd geen evidentie meer. Tenzij de speelplaats opnieuw een beweegplaats wordt", vult schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA) aan. Scholen die de Fitmobiel willen, kunnen bellen naar het nummer 0499/92.36.60. (LPS)