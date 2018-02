Zigeunermeisjes misleiden en beroven bejaarde man 08 februari 2018

Een al wat oudere inwoner van Marke is dinsdagnamiddag in zijn woning het slachtoffer geworden van gewiekste dievegges. Toen de man in de openstaande poort van zijn garage een sigaretje rookte, werd hij benaderd door twee zigeunermeisjes van hoogstens 20 jaar oud. Die slaagden er in snel zijn vertrouwen te winnen tijdens het gesprek dat ze aanknoopten. De nietsvermoedende man nodigde hen zelfs uit voor een kop koffie en gaf hen op de koop toe nog een rondleiding in zijn huis. Tijdens die rondgang zette één van de meisjes de voordeur op een kier. Zo raakte ongemerkt een derde verdachte binnen. Die ging er vandoor met een kluisje waarin ondermeer een som geld en tal van dure juwelen zaten. Pas bij het slapengaan ontdekte het slachtoffer de diefstal. De politie voert intussen een onderzoek en roept op tot waakzaamheid. De jonge dievegges zijn mager gebouwd en niet al te groot: tussen 1,50 en 1,60 meter groot. Ze hebben een getaande huid, bruin haar en zijn ontussen de 15 en 20 jaar oud. (VHS)