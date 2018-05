Ziekenhuisnetwerk breidt uit 09 mei 2018

02u35 0

Het E17-ziekenhuisnetwerk verwelkomt met AZ Glorieux in Ronse en AZ Sint-Elisabeth in Zottegem twee nieuwe leden. Het netwerk omvat verder al AZ Groeninge in Kortrijk, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Waregem, AZ Maria Middelares in Gent, Sint-Jozef in Izegem en Sint-Vincentius in Deinze. De zeven ziekenhuizen bestrijken een regio met 40 gemeentes, goed voor 600.000 inwoners en 180.000 opnames per jaar. Dankzij die schaalgrootte garandeert het netwerk zowel regionale ziekenhuiszorg als topklinische diensten. Een constructief overleg met onder meer artsen staat voorop. Het E17-ziekenhuisnetwerk heeft Eric Van Zele, gewezen CEO van technologiereus Barco, als onafhankelijk voorzitter. (LPS)