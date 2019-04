Zeventiger al tien jaar zonder geldig rijbewijs op pad: ruim jaar rijverbod en fikse boete LSI

11 april 2019

12u05

Bron: LSI 7

Een 71-jarige automobilist moet van de politierechter in Kortrijk zijn wagen 1 jaar en 1 maand langs de kant laten staan en een boete van 5.600 euro betalen. Op 9 maart 2018 merkten agenten op dat Lucien M. langs de Ringlaan in Kortrijk met zijn voertuig stil stond op het fietspad. Het was op dat ogenblik stevig aan het regenen. Bij controle bleek M. duidelijk onder invloed van alcohol. En dat was niet voor het eerst want hij liep eerder al vier veroordelingen voor alcoholintoxicatie op. Door één van die veroordelingen mocht hij niet meer met de wagen rijden vooraleer hij was geslaagd voor psychologische en medische testen. De man negeerde die verplichting bewust omdat hij vond dat hij met de uitgesproken boete al genoeg was gestraft. Tien jaar lang kon hij onder de radar blijven zonder te worden betrapt.