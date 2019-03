Zes vriendinnen herdenken aan kanker overleden Evi met benefiet: “Ze stond voor iedereen klaar” Spelletjesdag van ‘De Wuvetjes’ steunt onderzoek KU Leuven Peter Lanssens

11 maart 2019

18u31 0 Kortrijk Zes vriendinnen herdenken hun aan kanker overleden vriendin Evi Degrande. De opbrengst van een spelletjesdag op zaterdag 16 maart gaat naar kankeronderzoek in de KU Leuven. “Evi hield er echt van om mensen te helpen. Ze stond voor iedereen klaar. We eren haar nu door iets waardevol terug te doen. De strijd tegen die vreselijke ziekte is erg belangrijk”, zegt vriendin Sofie Claerhout.

Ze overwon vier keer kanker. De vijfde keer werd haar helaas fataal, ondanks een ultieme experimentele behandeling in Gasthuisberg in Leuven. Evi Degrande (25) uit Waregem overleed op 24 maart 2018. Haar familie, vriend Stijn Vereecke (26) en haar vrienden koesteren de mooie herinneringen. Zo zal Evi voor altijd deel blijven uitmaken van ‘De Wuvetjes’. Die vriendengroep kreeg in 2012 vorm tijdens een uitstap in Nieuwpoort ‘omdat het niet altijd onze mannen mogen zijn die samen afspreken, ook wij vrouwen mogen dat af en toe doen’.

Negativiteit bijzaak

Sofie Claerhout (25) uit Kortrijk, Siel Terryn (25) uit Kuurne, Jennifer Roelens (27) uit Bissegem, Fien Lamerand (25) uit Harelbeke, Laura Dewaele (25) uit Ingelmunster en Astrid Schaek (25) uit Bavikhove eren Evi nu een jaar na haar overlijden. “Evi stond altijd positief in het leven”, zegt Sofie. “Ze genoot en maakte geen drama van kleine ergernissen. Ze verbeterde zichzelf voortdurend door aan zelfreflectie te doen en ze stond altijd voor iedereen klaar. Negativiteit was bijzaak. Die boodschap brengen we ook met onze ‘Beneviet’, haar naam zit er in verwerkt, over. Blijf positief in het leven staan, wat er ook gebeurt. We beloofden op de dag van haar begrafenis al met ‘De Wuvetjes’ om een benefiet te houden. We hebben er een jaar mee gewacht omdat het anders te emotioneel zou worden. We kiezen voor een spelletjesdag omdat Evi heel graag gezelschapsspellen speelde. Ze zocht graag de gezelligheid op en hield er niet van om tot een gat in de nacht uit te gaan.”

200 spelletjes

De opbrengst van ‘Beneviet’ gaat naar het ‘laboratory for disease mechanisms in cancer’ (LDMC) aan de KU Leuven. “Bewust, want Evi’s vriend Stijn Vereecke doctoreert in kankeronderzoek aan de KU Leuven. We willen Stijn zo laten voelen dat we er voor hem zijn en dat we Evi nooit zullen vergeten. En het LDMC doet er alles aan om verder te raken in onderzoek naar kanker”, zegt Sofie Claerhout. De spelletjesdag op zaterdag 16 maart loopt van 13.30 tot 24 uur in vrije basisschool De Wingerd in Bavikhove. Evi haar ouders Annemie Buyse en Geert Degrande wonen in Bavikhove. Ook haar zus Tine, uit Gent, zit mee in de organisatie. Wie 5 euro betaalt, speelt onbeperkt spelletjes. Je kiest een tijdstip naar wens. “Er zullen zo’n 200 spelletjes zijn, van alle soorten en ook nieuwe, dankzij een samenwerking met de club De Spelmaeckers”, zegt Sofie.

Gift storten

Maar er is meer. Wie dat wil, kan tussen 13.30 en 18 uur deelnemen aan een geocache-wandeling van 5 kilometer door Bavikhove en Hulste, met start in De Wingerd. Ook voorzien in De Wingerd: (glutenvrije) taart en koffie tot 17 uur en daarna frietjes en snacks van frituur Baviko. Er is verder een tombola met mooie prijzen. Inkomkaarten kopen kan bij kapster Martine in Hulste of in apotheek Callewaert in Bavikhove. Je kan de inkom ook op het rekeningnummer BE74 7370 4940 8207 storten met vermelding inkom, naam en aantal personen. Wie jonger is dan 12 jaar, betaalt 3 euro. En wie niet kan komen, maar toch wil steunen, stort een fiscaal aftrekbare gift op de LDMC-laborekening: via BE45 7340 1941 7789 met als gestructureerde mededeling 400/0017/36743.