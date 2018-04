Zes vrienden lopen marathon in Madrid 24 april 2018

02u30 0

Zondag hebben zes vrienden hun allereerste marathon uitgelopen in Madrid, ten voordele van Kom op Tegen Kanker. "Het was verschrikkelijk, maar de sangria na de wedstrijd smaakte heerlijk", lacht Joyce Mesdag, journalist van deze krant. Vijf uur en 28 minuten. Zolang had Joyce (34) uit Kuurne gisteren nodig om haar eerste, en wellicht laatste, marathon uit te lopen in Madrid. Met een golvend parcours en temperaturen tot 34 graden heeft ze afgezien, net als haar vijf companen: haar man Robin Flo (34), Lander Debeuf (37) uit Kortrijk, Olivier Vandenbroucke (35) uit Dilbeek, Michiel Dewaele (35) uit Kuurne en Jens Vandemeulebroucke (30) uit Oudenaarde. Joyce, die de voorbije twintig jaar vier familieleden, waaronder haar moeder en schoonvader, verloor aan kanker, koppelde haar sportieve uitdaging aan Kom op tegen Kanker. "We hebben al 1.500 euro ingezameld, maar nu we slaagden in onze uitdaging, hopen we straks een cheque van 2.000 euro te kunnen overhandigen."





(XCR)