Zes uur na intrekking rijbewijs toch achter stuur 17 maart 2018

02u30 0

Een automobilist die eerder bij een positieve alcoholcontrole in Kortrijk zijn rijbewijs voor vijftien dagen moest inleveren, werd amper zes uur later toch opnieuw achter het stuur betrapt. Het leverde Steven C. voor de politierechtbank een boete van 2.400 euro en zes maanden rijverbod op. Als hij zijn rijbewijs terug wil, zal hij moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen en een medische en psychologische proef. (LSI)