Zes maanden cel voor stelende Pool 16 maart 2018

Een 30-jarige Pool is veroordeeld tot zes maanden celstraf met uitstel voor vier diefstallen in Kortrijk en Roeselare.





Op 26 april vorig jaar ging hij aan de haal met een rugzak van het merk Nike met daarin een portefeuille, een bankkaart en een halsketting. Een dag later sloeg hij toe in de Colruyt in Kortrijk. Hij griste een paar oortjes ter waarde van 5,99 euro mee. Op 10 mei vorig jaar stal hij een zwarte stadsfiets in Roeselare en op 18 mei vorig jaar ging hij er vandoor met een paar artikelen uit het Kruidvat in Kortrijk. Hij moet ook een geldboete van 640 euro betalen. (AHK)