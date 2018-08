Zes illegalen van trein geplukt 22 augustus 2018

De politie plukte gisterenmorgen zes illegalen van een trein in het station in Kortrijk. Het zestal had geen vervoersbewijs en kon geen paspoort voorleggen. De spoorwegpolitie verwittigde de politie in Kortrijk om hen op te halen in het station in Kortrijk. Om te voorkomen dat ze allemaal plots verschillende richtingen zouden uitrennen, kwam de politie met een aantal combi's naar het station afgezakt. Allemaal konden ze opgepakt worden en werden verder ten dienste gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken. (AHK/LPS)