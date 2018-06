Zelfrijdende busjes vanaf 2019? ALTERNATIEF VOOR TRAMBUS TUSSEN STATION EN HOOG KORTRIJK PETER LANSSENS

05 juni 2018

02u46 0 Kortrijk Zien we in 2019 zelfrijdende elektrische busjes in Kortrijk? Dat alternatief voor trambussen zou het station en Hoog Kortrijk snel met elkaar verbinden. Burgemeester Vincent Van Quickenborne bezoekt vandaag een fabrikant in Lyon.

De stad wil al jaren dat meer mensen de auto thuis laten en de files op Hoog Kortrijk zo afnemen. Er is nu een nieuwe piste: zelfrijdende elektrische busjes. Die zijn geen fictie meer en rijden wereldwijd al in twintig steden, waaronder Lyon. In die Franse grootstad bezoekt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vandaag fabrikant Navya, samen met docent autotechnologie Mark Pecqueur van hogeschool Thomas More in Mechelen. "Onbemande elektrische voertuigen worden volgens mij de toekomst", zegt Van Quickenborne. "Ik wil weten hoe het werkt, wat de capaciteit is en wat het kost. Als we in staat zijn om ze zelf te financieren, kan Kortrijk de eerste stad in ons land met zelfrijdende elektrische busjes worden. Als het van mij afhangt, komt er in 2019 al een doorbraak. Het verkeer naar Hoog Kortrijk moét vlotter gaan."





Het is opmerkelijk dat de aandacht nu richting zelfrijdende elektrische busjes opschuift. Want Van Quickenborne trok drie jaar geleden al eens op werkbezoek, naar het Franse Metz toen, waar hybride trambussen rijden. Een trambus combineert het beste van een tram en een bus. Ze heeft geen bovenleiding en rails nodig, maar het heeft wel de stiptheid van een tram als het op een eigen bedding rijdt. Er reden in 2015 al trambussen op proef in Kortrijk tijdens de vakbeurs Busworld in Xpo, maar het is lang niet zeker dat Kortrijk er echt krijgt.





Gezondere lucht

De Lijn is nog altijd met een studie bezig, terwijl ook andere steden interesse hebben. Zo komen er vanaf 2019 trambussen tussen de Heizel en Brussels Airport. Minpunt: de kost is hoog, met net geen 1 miljoen euro per trambus. Er zijn bovendien praktische moeilijkheden. Zo is de komst van een eigen bedding in de smalle Doorniksewijk in Kortrijk niet evident. Het inzetten van zelfrijdende elektrische busjes is misschien minder duur en omslachtig. "Je moet dan trouwens ook geen chauffeurs inzetten en betalen", vervolgt Van Quickenborne. "Let op: ik schrijf de piste van de trambussen niet af. Maar ik wil een alternatief hebben als de Vlaamse regering in 2019 beslist om De Lijn niet in trambussen te laten investeren in Kortrijk. We kunnen niet nog eens jaren wachten. Wellicht zijn die zelfrijdende elektrische busjes gewoon beter ook. Zo levert elektrische rijden alleen al een beter klimaat en gezondere lucht op. We worden morgen (vandaag, red.) hopelijk wijzer, in Lyon", aldus de burgemeester.