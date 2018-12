Zelfrijdend busje tussen Houtmarkt en winkelwandelgebied? Peter Lanssens

20 december 2018

16u21 2 Kortrijk Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) overweegt een proefproject met een zelfrijdend busje. Het zelfrijdend elektrisch busje voor maximum vijftien passagiers zou in het stadscentrum rijden. “Ik denk aan een traject tussen de Houtmarkt en het winkelwandelgebied, om de mensen zo nog wat mobieler te maken”, zegt hij.

Van Quickenborne wil een busje huren, als proefproject in 2019 of 2020. Er was eerst sprake van een test tussen het station en Hoog Kortrijk, maar die piste is verlaten. “Zelfrijdende elektrische busjes zijn op die as te klein om piekmomenten op te vangen, het gaat er ’s morgens over duizenden mensen.”

Trambus

Het stadsbestuur gaat nu alsnog voor een trambus tussen het station en Hoog Kortrijk. Daar is al jaren sprake van. Zo vroeg Piet Desmet, rector van de universiteit Kulak, tijdens de zomer van 2017 nog om er spoed achter te zetten. Want studenten proppen zich tijdens spitsuren al te vaak met man en macht in een beperkt aantal bussen. Er zijn nog meer betrokkenen vragende partij zoals het ziekenhuis AZ Groeninge en het beurzencentrum Xpo. De trambus of trambussen kunnen via de Doorniksewijk tussen de achterkant van het station en Hoog Kortrijk rijden. Een trambus combineert het beste van een tram en een bus. Het is de helft goedkoper dan een tram omdat er geen rails en bovenleiding nodig zijn, maar het heeft de stiptheid van een tram. Een trambus functioneert het best op een eigen bedding, met voorrang op het ander verkeer.

Doorniksewijk?

De vrij smalle Doorniksewijk is een knelpunt op dat vlak, want er is daar amper plaats voor een bedding. Verder is de kostprijs groot. Aan één trambus alleen al hangt een prijskaartje van zo’n 1 miljoen euro. “Het is nu of nooit, we gaan er alles aan doen om de Vlaamse overheid en het Agentschap Wegen en Verkeer van deze investering te overtuigen”, vervolgt Van Quickenborne. “Er ging de voorbije jaren veel geld naar de grotere steden, het is nu aan ons. We maken zelf ook middelen vrij om de Doorniksewijk herin te richten. Met én ruimte voor fietsers, auto’s en trambussen én genoeg parkeerplaatsen. Of er eenrichtingsverkeer komt in de Doorniksewijk? We bekijken dat. Het is ook heel belangrijk dat de vele handelszaken in de Doorniksewijk blijven draaien.”