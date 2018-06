Zelf ontworpen en mondgeblazen servies bij Perles & Confiture 26 juni 2018

02u45 0 Kortrijk Het winkelwandelgebied is in de Steenpoort een parel rijker. Perles & Confiture biedt porseleinen servies, bestek en glasservies aan. "Zelf ontworpen en mondgeblazen", vertelt Anne Maes (48) uit Waregem.

"Een kopje kost bijvoorbeeld 23,50 euro, maar dan heb je wel kwaliteitsvol handwerk, dat bovendien uniek is vanwege het gouden lepeltje onderaan het kopje", zegt Anne Maes, die 25 jaar les gaf in LUCA School of Arts Sint-Lucas in Gent, maar nu aan een nieuw hoofdstuk begint. "Omdat ik ook een kopje koffie of thee wil aanbieden, heb ik ernaast ook een horecazaak geopend", vervolgt ze. "Waar je koffie Nespresso en thee van theemeester Ann Vansteenkiste kan drinken. Verder op het menu onder meer gluten- en lactosevrije taartjes en een Perles & Confiture-taart: een merengue met een cremeux van limoen en perzik, speciaal voor mij bedacht door patisserie Ridder & Hove. Ik heb voor Kortrijk gekozen omdat ik een mooie compromis heb onderhandeld met de eigenaar van de panden, die trouwens al meer dan een jaar leeg stonden."





De winkel is op vrijdag en zaterdag van 11 tot 18 uur en op afspraak open. De horecazaak is met uitzondering van de sluitingsdag op dinsdag elke dag open van 10 tot 18 uur. Meer info op de Facebookpagina. (LPS)