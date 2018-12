Zeger van Heulestraat vrijdag weer open Peter Lanssens

06 december 2018

12u10 1

De ingrijpende heraanleg van de Zeger van Heulestraat, die maanden duurde, is bijna voorbij. “De laatste laag asfalt wordt aangelegd. De straat gaat nu vrijdag om 16 uur weer open”, laat schepen Bert Herrewyn (sp.a), die in Heule woont, op Facebook weten. De weg was eigenlijk sinds midden november al afgewerkt. Maar de nieuwe toplaag in asfalt werd nog niet meteen gegoten omdat er eerst nog nuts- en herstellingswerken dienden te gebeuren aan de onderkant van het brugje over de Heulebeek. Verkeer door de Zeger van Heulestraat sturen was dan nog niet aangewezen, om de veiligheid van de arbeiders aan het brugje te verzekeren. Vanaf vrijdag om 16 uur mag het verkeer dus wel weer door. De afwerking van de Zeger van Heulestraat is meteen ook het sluitstuk van ingrijpende werken in het centrum van Heule, waar eerder ook al Heuleplaats werd vernieuwd.