Zeger van Heulestraat open: tijd voor een toost Peter Lanssens

14 december 2018

12u40 0 Kortrijk De Heulenaars zijn opgelucht, nu de Zeger van Heulestraat eindelijk weer open is. Wie dat wil, kan vanavond in jeugdhuis De Skjève Recht’n het glas heffen op de heraanleg van de straat.

De werken vormden het sluitstuk van de vernieuwing van de aanpalende Heuleplaats. “Ook al hadden we al een opening van Heuleplaats, we vinden het ook belangrijk om de Zeger van Heulestraat feestelijk te openen”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). De werken duurden maanden. De weg was eigenlijk sinds midden november al afgewerkt. Maar de nieuwe toplaag in asfalt werd nog niet meteen gegoten omdat er eerst nog nuts- en herstellingswerken dienden te gebeuren aan de onderkant van het brugje over de Heulebeek. Verkeer door de Zeger van Heulestraat sturen was nog niet aangewezen, om de veiligheid van de arbeiders aan het brugje te verzekeren. De straat is nu weer open. Geen moment te vroeg. Zo was jeugdhuis De Skjève Recht’n afgelopen zomer lang dicht omdat het intrillen van damwandplanken tijdens ingrijpende grondwerken in de straat het pand onstabiel had gemaakt. De werking van De Skjève Recht’n stopt trouwens in de zomer van 2019. Tenzij er toch nog jongeren gevonden worden, die bereid zijn om het jeugdhuis verder open te houden. Wie mee het glas wil heffen op de officiële heropening van de Zeger van Heulestraat, is vanaf 18 uur welkom in De Skjève Recht’n.