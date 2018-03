Zaterdag afscheid verlamde zwemmer 14 maart 2018

In de aula van het crematorium 'Uitzicht', wordt komende zaterdag om 14 uur de uitvaartdienst gehouden voor Bjorn Delaire. De man stapte afgelopen weekend uit het leven. Delaire was tot aan zijn middel verlamd na een motorongeval dik vijf jaar geleden. Dat woog op hem maar niettemin putte hij ook energie uit zijn situatie. Vorig jaar kwam hij in het nieuws toen hij ging plonzen in honderd zwembaden van particulieren in onze regio. Hij koppelde zijn stunt aan het goede doel en dat leverde ruim 20.000 euro op. (VHS)