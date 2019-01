Zaakvoerster poetsbedrijven sjoemelt

met dienstencheques en riskeert 12.000 euro boete Siebe De Voogt

23 januari 2019

20u11 0 Kortrijk De zaakvoerster van twee poetsbedrijven uit Kortrijk staat in de Brugse rechtbank terecht voor gesjoemel met dienstencheques. Er hangt Martine S. (55) een boete van 12.000 euro boven het hoofd.

Volgens het arbeidsauditoraat fraudeerde S. tussen januari 2013 en januari vorig jaar op grote schaal. “Ze vervalste dienstencheques en tekende die met een willekeurige krabbel in naam van werknemers of gebruikers. Ze vroeg ook dienstencheques aan voor fictieve gebruikers. Aangezien het systeem van de dienstencheques steunt op overheidssubsidies tillen wij bijzonder zwaar aan de feiten”, klonk het woensdagmorgen. Jarenlang stak S. grote sommen overheidsgeld in eigen zakken. Om hoeveel geld het gaat, heeft het gerecht nooit precies kunnen uitdokteren. Dienstencheques Vlaanderen vraagt via een andere procedure voor de arbeidsrechtbank wel liefst 600.000 euro terug: ongeveer 20 procent van het totaal aantal dienstencheques die S. in haar bedrijven verzilverde. De vrouw zelf ging haar verantwoordelijkheid niet uit de weg. “Ze kampte na haar faillissement in 2001 met financiële problemen”, zegt haar advocate. “Ze beseft wel degelijk dat ze fout gehandeld heeft.” De dame vraagt de gunst van de opschorting van straf. Haar beide poetsbedrijven verloren intussen hun erkenning. Uitspraak op 27 februari.