Zaakvoerder in moeilijkheden opgelicht voor 700.000 euro Alexander Haezebrouck

07 januari 2019

16u18 0 Kortrijk Een 49-jarige man uit Dentergem en een 37-jarige man uit Waregem riskeren elk twee jaar cel omdat ze de zaakvoerder van een tegelbedrijf in Kortrijk hebben opgelicht. De zaakvoerder haalde enorme bedragen af, samen opgeteld gaat het om 700.000 euro volgens het Openbaar Ministerie.

Het slachtoffer, zaakvoerder R.V. van een bedrijf in Kortrijk, zat in financiële moeilijkheden toen een voetbalvriend uit Waregem hem voorstelde aan zijn schoonbroer, Abdelhamid D. (49) uit Dentergem. D. maakte de zaakvoerder wijs dat hij zwarte, niet-afgewerkte eurobiljetten in zijn bezit had, afkomstig uit een drukkerij. Bij het slachtoffer thuis toonde hij hoe hij een zwart briefje met een ‘speciaal product’ onder de kraan waste, waarna een biljet van 100 euro verscheen onder de laag verf. Vervolgens vroeg hij de man om investeringsgeld voor het poetsproduct. De oplichterstruc is gekend als de black money scam. Abdelhamid D. werd in 2006 al veroordeeld voor exact dezelfde feiten, toen waren er wel meer slachtoffers. Slachtoffer R. V. ging in anderhalf jaar tijd meer dan 30 keer grote geldsommen afhalen om af te geven aan zijn vriend zodat die de truc kon toepassen. Alleen bleek er telkens een probleem op te duiken. “Eerst was het product op, maar het was altijd wel iets”, zei de procureur. Toch bleef het slachtoffer gewillig geld afhalen, volgens hem maar liefst één miljoen euro, volgens het Openbaar Ministerie zo’n 700.000 euro. De feiten kwamen aan het licht nadat het slachtoffer zijn verhaal ging doen bij een vriend die ook een ex-politieman is. “Het is de ex-agent die uiteindelijk naar de politie stapte, zelf was hij te beschaamd en vreesde hij voor represailles van zijn oplichters’, pleitte zijn advocate Joke Van Belle.

“Niets mee te maken”

Abdelhamid D. vraagt de vrijspraak over de hele lijn. “Ik ben veroordeeld in 2006 voor wat ik gedaan heb. Die bladzijde heb ik omgeslagen en ik ben een autobedrijf gestart in Duitsland”, zei de man. “Wat mijn schoonbroer, die hier vandaag niet aanwezig is, heeft uitgehaald met die man weet ik niet. Deze methode vind je terug op het internet. Iedereen kan het.” De advocaat van de beklaagde zegt dat de politie tijdens het onderzoek meteen de beklaagde heeft geviseerd. “Vele bedragen, afhalingen en andere details kloppen gewoon niet”, pleitte meester Serge Defrenne. “Als hij dan toch in financiële problemen zat, vanwaar haalde hij dan al dat geld? Als ik dat ter sprake breng, krijg ik van de overzijde te horen dat dat mijn zaken niet zijn.” De advocate van het slachtoffer is wel overtuigd van de schuld van beklaagde. “Er is het sms-verkeer, de schoonbroer fluisterde in het oor van mijn cliënt dat hij die 100.000 euro nog wel zou terugbetalen, ook tegen zijn echtgenote heeft hij gezegd dat R. V. een grote dommerik is, ze leefden een liederlijk leven, maar werkten niet. Te veel toevalligheden om te denken dat de man niet schuldig is.” Vonnis op 21 januari.