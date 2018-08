Zaakvoerder haalt zelf gestolen bestelwagen terug uit Roubaix 03 augustus 2018

De zaakvoerder van het bedrijf Furka uit Kortrijk is zelf zijn gestolen bestelwagen gaan ophalen in Roubaix. De man kon het voertuig opsporen via een traceersysteem waarmee zijn voertuigen zijn uitgerust nadat hij zondag opmerkte dat de bestelwagen was gestolen. Dat systeem gaf aan dat het voertuig in een beruchte wijk in Roubaix geparkeerd stond. Zaakvoerder David De Brabandere besliste om een kijkje te nemen en vond daar inderdaad zijn bestelwagen terug en verwittigde de plaatselijke politie. De Franse gendarmes namen het voertuig in beslag. Dinsdag kon de zaakvoer zijn bestelwagen bij de Franse politie gaan ophalen. Het werkmateriaal dat in de bestelwagen zat, was wel verdwenen.





(AHK)