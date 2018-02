Zaakvoerder en klant uur lang geslagen en opgesloten in toilet 27 februari 2018

02u59 0 Kortrijk Zaakvoerder Rik Vercruysse en een klant werden zondagavond een uur lang gemarteld en opgesloten in het toilet door gewapende overvallers. Rik werd afgevoerd naar het ziekenhuis dat hij gisterennamiddag opnieuw kon verlaten. "Zijn gezicht staat vol blauwe plekken", vertelt zijn moeder aangeslagen.

Omstreeks het sluitingsuur 19 uur van de winkel Cigars Vercruysse in de Beheerstraat in Kortrijk, kwamen enkele gemaskerde en gewapende mannen met geweren binnen in de sigarettenwinkel. Op dat moment was Rik in de zaak, samen met een klant. In het Frans dwongen ze Rik om geld te geven. De overvallers schuwden daarbij het brute geweld niet. Rik werd verschillende keren geslagen en geschopt in het gezicht. "Ze hebben hem een uur lang gemarteld, het is gewoon verschrikkelijk", vertelt de moeder van Rik die zeer emotioneel is door de gebeurtenissen. De overvallers sloten Rik en de klant uiteindelijk op in het toilet. Pas rond 20 uur kon Rik vanuit het toilet de hulpdiensten bellen. De politie en de hulpdiensten snelden ter plaatse, maar de daders konden ontsnappen. De Beheerstraat werd een tijdje afgezet omdat de mogelijkheid bestond dat een van de daders nog in de winkel was, maar dat bleek niet het geval. Rik werd afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij ook de nacht doorbracht. Gisterennamiddag kon hij opnieuw naar huis, met zijn gezicht vol blauwe plekken. De overvallers gingen ervandoor met een buit van zo'n 30.000 euro en een heleboel sloffen sigaretten. Het is al de vierde keer dat de winkel te maken krijgt met overvallers. De vorige overval dateert van





4 september 2013. Toen kwam een buurman op het lawaai af toen Rik zich verzette. Daarna zetten de daders het op een lopen. Pas drie maanden na de feiten bracht een anonieme tip de drie daders uit Kortrijk voor de rechter.





(AHK)