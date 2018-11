Youthstart helpt kanszoekende jongeren 16 november 2018

Youthstart kiest Kortrijk als pilootstad om de ondernemingszin van kanszoekende jongeren, die geen diploma secundair onderwijs hebben, aan te wakkeren.





Tien jongeren kregen de voorbije weken een training om hun talenten te ontwikkelen en kregen een certificaat van bekwaamheid in het stadhuis. Ze krijgen nu een kans om weer aansluiting te vinden met de maatschappij. Ze mogen nog dit jaar een stage volgen. Zo krijgt Violina Tahani (22) een training als barista in het koffiehuis Huis van de Grootjuffrouw in het Begijnhof. Nog enkele voorbeelden: Zoë wordt patissier in de Tarterie op de Grote Markt, Yari loopt stage bij KV Kortrijk, Nathan mag op gesprek in modezaak Brooklyn in de Korte Steenstraat en Amin mag bij Top Motors in Wevelgem van de job van verkoper proeven.





OCMW-voorzitter Philippe De Coene (sp.a) wil Youthstart nu in de hele regio laten uitrollen.





(LPS)