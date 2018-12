Yogales en poezen: de perfecte match om tot rust te komen Initiatief van kattencafé Kuro Neko valt in de smaak Joyce Mesdag

10 december 2018

20u56 0 Kortrijk De berghouding, de neerwaartse hond en de krijger… yogaposes doe je voortaan tussen de katten, in kattencafé Kuro Neko in Kortrijk. Om de twee weken wordt er een sessie yoga georganiseerd onder de goedkeurende ogen van de 11 katten des huizes. “Katten hebben een ontspannend effect op mensen”, zegt lesgeefster Annemie Vanneste.

Het waren de zaakvoerders van Kuro Neko, Birgit en Arne Verbeke, die met het idee op de proppen kwamen. Zij runnen al enige tijd een kattencafé in de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Kortrijk. “Het concept kattencafé komt van Japan”, vertelt Birgit. “We hebben uiteraard wat opzoekingswerk gedaan vooraleer we de stap zetten. Zo botsten we op het begrip ‘kattenyoga’. Waarom zouden we dat zelf niet ook eens proberen?”

Goeie match

Broer en zus Verbeke namen lesgeefster Annemie Vanneste onder de arm. “Ik had er nog nooit van gehoord, maar uiteindelijk blijft het ook gewoon ‘yoga’, maar dan in een ietwat ongewone omgeving. Katten hebben doorgaans een ontspannend effect op mensen, terwijl het bij yoga net de bedoeling is tot rust te komen. Dat is dus alvast een goeie match.” Bovendien brengt hun aanwezigheid nog een ander voordeel met zich mee. “De poezen zorgen wel voor wat hilariteit bij de deelnemers, als ze opeens van de ene hoek naar de andere spurten, in de gordijnen klimmen, of iets omverlopen. Dat is goed voor de sfeer. ”

Afleiding

Dat het een uitdaging is om niet afgeleid te raken, blijkt even later, wanneer een rosse kater wat dozen met glazen omgooit op een rekje achter de hoek. Annemie kan haar lach niet helemaal onderdrukken. “Rustig in- en uitademen. In het dagelijkse leven moet je ook je focus kunnen aanhouden, ondanks de vele prikkels om ons heen.” Kaat Defrancq uit Kortrijk kwam de kattenyoga gisteren al even uitproberen. “Ik hou van yoga, en ik hou van poezen”, zegt ze. “De combinatie was me dus op het lijf geschreven.” Voor Luna Vuylsteke, die in Roeselare woont maar uit Kortrijk afkomstig is, was het haar tweede keer. “Het was echt heel grappig de vorige keer, want toen hadden de poezen onder meer het hele gordijn opengetrokken in het midden van onze sessie. Maar het went ook wel, en na een tijdje vind je wel je focus, ook al zorgen die poezen voor wat afleiding. Ik vond het zeker een aanrader, daar om heb ik nu mijn zus meegebracht.”

Nu wordt er een kleine stop ingelast met de feestdagen, maar volgend jaar komt er zeker een nieuwe reeks kattenyoga. “Waarom zouden we het niet doen?”, zegt Arne. “Onze sessies hadden veel succes, dus we breien hier zeker een vervolg aan.”