Xpo ontvangt Hobby Creatief Salon Peter Lanssens

28 februari 2019

15u43 0 Kortrijk Wie alle hobby’s en trends van het moment wil leren kennen of zin heeft in een creatief dagje uit voor het hele gezin, is van vrijdag 1 tot en met zondag 3 maart welkom in het Hobby Creatief Salon in Xpo. De meest actuele trends zijn sieraden maken met UV-hars, creatief zijn met veganistisch SnapPap leder, amigurumi knuffelbeestjes haken, diamond painting en meubelen en deco uit karton maken. De Colruytgroep Academy houdt bovendien gratis workshops handlettering.

Het aanbod van de ruim 150 exposanten uit binnen- en buitenland is divers. Komen onder meer ook aan bod: sieraden maken, breien en haken, papierhobby’s als scrapbooking en wenskaartjes maken, borduren, bloemschikken, allerlei schildertechnieken, vilten, mozaïeken, boetseren, kleuren, kalligrafie, patchwork & quilting, zelf mode maken en home deco. Er zijn ook ruim 50 workshops zoals het boetseren van voorjaarsdecoraties, schilderen op doek en keramiek en lentebloemstukken samenstellen. Speciaal voor kinderen zijn er workshops snoeptaarten maken, glittertattoos plaatsen, cupcakes versieren, tekenen en kleuren op een shoppingtas en sleutelhangers maken. Wie een niet-eetbare kleurrijke donut meebrengt, krijgt een geschenk. De origineelste donut is bovendien goed voor een boekenpakket. Hobby Creatief Salon in hal 6 van Xpo is vrijdag, zaterdag en zondag telkens van 10 tot 18 uur open. Wie jonger is dan 12 jaar, mag gratis binnen. Info staat op www.hobbysalon.be.